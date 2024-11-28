Воротар "Шахтаря" встановив рекорд за кількістю сейвів в одному матчі Ліги чемпіонів

Дмитро Різник записав своє ім'я до історії головного клубного євротурніру.

Голкіпер донецького "Шахтаря" Дмитро Різник установив рекорд за кількістю сейвів в одному матчі Ліги чемпіонів.

Сталося це 27 листопада в поєдинку п'ятого туру основної стадії Ліги чемпіонів проти ПСВ.

За весь матч із нідерландським клубом 25-річний український воротар здійснив 15 сейвів.

Різник перевершив досягнення голкіпера "Црвени Звезди" Омрі Глазера, який 13 разів рятував ворота своєї команди в поєдинку з "Манчестер Сіті" у сезоні-2023/24.

Зазначимо, що навіть цей видатний перфоманс Дмитра не допоміг "гірникам" втримати перемогу над чемпіоном Нідерландів.

Залишившись у меншості на 69-й хвилині за рахунку 2:0 на свою користь через вилученя захисника Педро Енріке, донецький клуб пропустив три голи упродовж останніх восьми хвилин матчу та в підсумку програв з рахунком 2:3.

Після п'яти турів "гірники" посідають 26-те місце у загальній турнірній таблиці основного раунду Ліги чемпіонів, маючи у своєму активі 4 очки.

У наступному турі найпрестижнішого євротурніру "Шахтар" 10 грудня проведе номінально домашній матч із мюнхенською "Баварією".

Нагадаємо, в оновленому форматі Ліги чемпіонів 36 клубів виступають в єдиній лізі, де зіграють проти восьми різних суперників (чотири матчі вдома і чотири на виїзді).

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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