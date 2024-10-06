Воротар відбив два пенальті: "Жирона" без Циганкова вирвала перемогу над "Атлетиком" у Примері (відео)

"Жирона" на своєму полі здолала "Атлетик" Більбао у матчі 9-го туру іспанської Ла Ліги сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Монтіліві" завершився з рахунком 2:1 .

Каталонці відкрили рахунок на 39-й хвилині – відзначився Ясер Аспрілья. Через дві хвилини баски відповіли голом Ояна Сансет. На перерву команди пішли за нічийного рахунку.

Перемогу підопічним Мічела приніс Крістіан Стуані, який реалізував пенальті на 90+9-й хвилині. Перед цим у складі "Атлетика" був вилучений Айтор Паредес, який за дві хвилини заробив дві жовті картки.

Головним ж героєм поєдинку став воротар "жиронців" Пауло Гассаніга, який відбив два пенальті. На 28-й він парирував удар Алехандро Беренгера, а на 58-й – Андера Еррери.

Український півзахисник "Жирони" Віктор Циганков пропустив матч проти "Атлетика" через травму, яку отримав у поєдинку другого туру Ліги чемпіонів з нідерландським "Феєнордом".

Огляд матчу "Жирона" – "Атлетик"

Завдяки цій перемозі "Жирона" з 12 очками піднялася на 11-те місце в Примері. "Атлетик" з 14 балами посідає шосту позицію.

У десятому турі Ла Ліги, який відбудеться вже після міжнародної паузи, команда Циганкова 19 жовтня прийме "Реал Сосьєдад". Того ж дня "Атлетик" вдома зустрінеться з "Еспаньйолом".

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