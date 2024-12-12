Воротар юнацької збірної України став одноклубником Циганкова в Іспанії

Іспанська "Жирона" оголосила про перехід українського голкіпера Владислава Крапивцова.

Як повідомляє офіційний сайт каталонського клубу, 19-річний воротар підписав контракт терміном до літа 2029 року.

Владислав Крапивцов / Фото: facebook.com/gironafc

Крапивцов перебрався до "Жирони" у статусі вільного агента. Минулого сезону він виступав за юнацьку команду "Дніпра-1", зігравши 25 матчів у чемпіонаті України U-19.

Зазначимо, що влітку цього року Владислав у складі збірної України U-19 дійшов до півфіналу чемпіонату Європи та був включений до символічної команди турніру.

Наразі "Жирона", за яку також виступає український півзахисник Віктор Циганков, посідає дев'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату Іспанії, маючи 22 очки після 16 матчів.

Наступний матч підопічні Мічела зіграють у суботу, 14 грудня, на виїзді з "Мальоркою" в рамках 17-го туру Ла Ліги.

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