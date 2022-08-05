Воротар застиг на місці: хорватський футболіст забив переможний м'яч завдяки шедевру з кутового в Лізі конференцій (відео)

Гравець боснійського клубу "Зріньскі" Ніко Янкович відзначився неймовірним за красою голом у поєдинку 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти представника Казахстану - "Тоболу".
Так, на 76 хвилині господарі заробили право на кутовий удар. До м'яча підійшов Янкович і, здавалося б, зараз буде виконана подача. Утім, гравець був іншої думки.
20-річний півзахисник вирішив завдати прямого удару і не прогадав. Ігрове знаряддя після спроби Янковича залетіло точно за комірець голкіпера суперника, який просто застиг на місці, спостерігаючи, як м'яч залітає у його володіння.
Зазначимо, що на 55-й хвилині "Зріньскі" опинилися в меншості – захисник Йосип Чорлука отримав другу жовту картку.
До вашої уваги відео з шедевром у виконанні Янковича.
Уже наприкінці зустрічі команди догравали в рівних складах. Футболіст "Тоболу" Жарко Томашевич отримав попередження від арбітра. Утім, він виявився незгодний з таким рішенням, почавши кричати на нього. За що одразу отримав пряму червону картку та залишив поле.
- Поєдинок завершився з рахунком 1:0 на користь боснійців.
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