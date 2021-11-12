Воротар збірної Болгарії розхвалив Україну: не очікував, що суперник гратиме на такому високому рівні

Він відзначив клас "синьо-жовтих".

Голкіпер збірної Болгарії Ніколай Михайлов прокоментував контрольний спаринг проти збірної України.

Так, 33-річний воротар розхвалив "синьо-жовтих", відзначивши, що вони показали досить високий рівень гри.

"Це найважчий матч. Я не очікував, що Україна опиниться на такому високому рівні, але це справді було так.

Добре, що нам вдалося зіграти внічию у цьому товариському матчі. Ми віддали всі сили, але їх клас був вищим. Це був важкий вечір для мене та мого колеги у воротах. Загалом вони грали на дуже високому рівні. Ви бачите, де грають їхні гравці, це має значення на полі.

Я не думаю, що це може вплинути на нашу самооцінку, тому що ми можемо грати краще. Особливо важко було грати у обороні. Ми готуємось до матчу у понеділок, який стане останнім для нашої збірної цього року", - цитує слова Михайлова Sportal.bg.

Зазначимо, що товариський поєдинок між Україною та Болгарією завершився з рахунком 1:1. Що стосується Михайлова, то він провів на полі лише перші 45 хвилин.

Болгарія втратила всі шанси кваліфікуватися на ЧС-2022. 15 листопада вони зіграють останній матч у відборі - вдома проти Швейцарії.

Додамо, у вівторок, 16 листопада, "синьо-жовті" проведуть доленосний матч у відборі до ЧС-2022. На виїзді команда Петракова поміряється силами з Боснією та Герцеговиною. Саме в цьому матчі й може вирішитися, хто посяде друге місце в групі.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання