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Воротар збірної Польщі після переможного матчу на ЧС-2022 завершив інтерв'ю гаслом "Слава Україні" (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
Перегляди
809
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2 хв
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Воротар збірної Польщі після переможного матчу на ЧС-2022 завершив інтерв'ю гаслом "Слава Україні" (відео)

Фото: Associated Press

Войцех Щенсний підтримав українців у війні з російськими окупантами.

Голкіпер збірної Польщі Войцех Щенсний висловив підтримку Україні після матчу другого туру чемпіонату світу-2022 з футболу проти Саудівської Аравії, який поляки виграли з рахунком 2:0.

Після поєдинку 32-річний воротар туринського "Ювентуса" поспілкувався з представниками ЗМІ, серед яких був і український журналіст.

Своє інтерв'ю Щенсний завершив гаслом "Слава Україні!", тим самим продемонструвавши солідарність з українським народом, який продовжує боротьбу з російськими загарбниками.

Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення РФ до України польський воротар активно допомагає українським біженцям.

Дружина Войцеха – співачка та акторка Марина Лученко – родом із Вінниці. У дворічному віці вона разом з батьками переїхала до Польщі. Пара почала зустрічатися 2013 року, а в травні 2016-го відбулося весілля. Войцех і Марина виховують сина Ліама, якому зараз чотири роки.

  • Після двох турів ЧС-2022 Польща з 4 очками лідирує у квартеті С. Далі розташувалися Аргентина (3) та Саудівська Аравія (3). Замикає таблицю команда Мексики (1).
  • У матчах заключного туру 30 листопада Польща зіграє з Аргентиною, а Саудівська Аравія битиметься з Мексикою. До плейоф з групи вийдуть дві найкращі команди.

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Стаття з добірки новин:
Чемпіонат Світу з футболу 2022
Дата публікації
Перегляди
809
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