Воротар збірної Португалії встановив історичний рекорд чемпіонатів Європи з футболу

Діогу Кошта став першим голкіпером в історії Євро, який жодного разу не пропустив у серії післяматчевих пенальті.

Воротар збірної Португалії Діогу Кошта встановив унікальний рекорд чемпіонатів Європи з футболу.

24-річний голкіпер став героєм матчу 1/8 фіналу Євро-2024 проти Словенії. Кошта відбив три з трьох ударів суперника у серії післяматчевих пенальті, що дозволило португальцям продертися до чвертьфіналу.

Цим самим Кошта вписав своє ім'я до історії континентальних першостей. Він став першим воротарем, якому вдалося жодного разу не пропустити у серії післяматчевих пенальті на Євро.

Також Діогу – перший голкіпер в історії чемпіонатів Європи, який зумів відбити три удари в одній серії пенальті.

Diogo Costa is the first man in European Championship history to save three penalties in a shootout.



No man in European Championship history has saved more shootout penalties and he's only faced three.



He also kept a clean sheet in the 120 minutes.#EURO2024 pic.twitter.com/i8Qm7XYj4b — Squawka (@Squawka) July 1, 2024

Зазначимо, що Кошта також зберіг ворота португальської збірної "сухими" в основний і додатковий час – гра завершилася з рахунком 0:0.

За п'ять хвилин до кінця другого екстратайму Діогу здійснив розкішний сейв, коли не дав форварду словенців Беньяміну Шешко реалізувати вихід один на один.

У чвертьфіналі Євро-2024 команда Роберто Мартінеса позмагається зі збірною Франції, яка в 1/8 фіналу вирвала перемогу над Бельгією (1:0).

Матч Португалія – Франція відбудеться у п'ятницю, 5 липня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

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