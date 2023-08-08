Воротар збірної України прибув до Лісабона для підписання контракту з "Бенфікою" (відео)

Воротар донецького "Шахтаря" та збірної України Анатолій Трубін уже найближчим часом повинен офіційно стати гравцем "Бенфіки".

Ввечері 7 серпня 22-річного голкіпера помітили в аеропорту Лісабона. Трубін прибув до столиці Португалії для підписання контракту з "орлами".

Місцеві журналісти спробували взяти коментар в українця щодо його трансферу до "Бенфіки", однак Анатолій відмовився спілкуватися з пресою.

Trubin já está em Lisboa para reforçar o Benfica. pic.twitter.com/Kfk3SeS16Z — B24 (@B24PT) August 7, 2023

Раніше авторитетний журналіст та інсайдер Фабріціо Романо повідомляв, що португальський клуб домовився з "Шахтарем" про трансфер Трубіна.

За голкіпера збірної України лісабонці заплатять "гірникам" 10 мільйонів євро, ще один мільйон євро передбачено бонусами. Також "Шахтар" отримає 40% коштів від можливого подальшого продажу Трубіна.

Раніше повідомлялося, що Анатолій підпише з "орлами" угоду до 2028 року із зарплатою два мільйони євро за сезон.

Минулого сезону Трубін провів за "гірників" 38 матчів у всіх турнірах, пропустив 40 голів і в 14 поєдинках зберіг свої ворота "сухими". Контракт Анатолія з донецьким клубом був розрахований до літа 2024 року.

"Бенфіка" – один з найтитулованіших клубів Португалії: 37-разовий чемпіон, 29-разовий володар Кубка та 8-разовий – Суперкубка країни.

Нагадаємо, раніше серйозний інтерес до Трубіна проявляв міланський "Інтер". Проте "Шахтар" відхилив пропозицію італійського клубу в розмірі 12 мільйонів євро.

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