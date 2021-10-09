Воротар збірної України встановив низку національних рекордів у переможному матчі з фінами

Для Андрія Пятова поєдинок проти Фінляндії став історичним.

Голкіпер збірної України Андрій Пятов став автором унікального досягнення в матчі 7-го туру кваліфікації ЧС-2022 проти Фінляндії, який завершився перемогою підопічних Олександра Петракова з рахунком 2:1.

37-річний воротар донецького "Шахтаря" вийшов у стартовому складі "синьо-жовтих" та, таким чином, встановив декілька національних рекордів.

Поєдинок став для Пятова 100-м у складі збірної України. Він перший воротар в історії національної команди, якому підкорилася ця позначка.

Крім того, Пятов став найстаршим гравцем в історії збірної України. У віці 37 років і 103 дні він обійшов Анатолія Тимощука (37 років і 83 дні), який востаннє виходив на поле проти Польщі на Євро-2016.

Варто зазначити, що лише 5 футболістів зіграли 100 і більше матчів за збірну України. Раніше Пятова цю позначку підкорили Анатолій Тимощук, Андрій Шевченко, Андрій Ярмоленко та Руслан Ротань.

Рекордсмени за кількістю матчів у складі збірної України

1. Анатолій Тимощук - 144 матчі

2. Андрій Шевченко - 111 матчів

3. Андрій Ярмоленко - 103 матчі

4. Руслан Ротань - 100 матчів

5. Андрій Пятов - 100 матчів

* жирним виділено гравців, які продовжують кар'єру

Після сьомого туру відбору на ЧС-2022 збірна України з 8 очками посідає другу сходинку групи D. Очолює квінтет з 12 балами Франція. Далі розташувалися Боснія та Герцеговина (6), Фінляндія (5) та Казахстан (3).

Після гри з Фінляндією збірна України 12 жовтня зіграє ще один поєдинок відбору на світову першість - вдома з Боснією та Герцеговиною . Цей матч відбудеться у Львові. Казахстан в цей же день вдома прийматиме Фінляндію.

. Цей матч відбудеться у Львові. Казахстан в цей же день вдома прийматиме Фінляндію. Переможці груп напряму вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посядуть другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання