Воротаря збірної України з хокею мобілізували до ЗСУ

Едуард Захарченко / © Федерація хокею України

Реклама

Голкіпера хокейного клубу "Кременчук" та збірної України Едуарда Захарченка мобілізували до ЗСУ.

Про це повідомив портал "Футбол 24+" з посиланням на слова самого гравця.

Захарченко, якому 30 років, від весни 2025-го захищав кольори "Кременчука". За півтора сезону він допоміг команді стати чемпіоном та віцечемпіоном України.

Реклама

У вересні 2025-го Едуард став MVP розіграшу Кубка України. На турнірі він відіграв "на нуль" три матчі з трьох.

Захарченко навесні 2025-го став автором закинутої шайби. Це дозволило Едуарду стати першим голкіпером в історії чемпіонатів України, який відзначився голом.

Захарченко має у своєму доробку 47 матчів за національну збірну України.

З початком повномасштабного вторгнення російської армії до України він потрапив у Херсоні в окупацію. Однак голкіпер у підсумку зміг виїхати з окупованого міста.

Реклама

Раніше повідомлялося, що ТЦК мобілізував відомого ексфутболіста "Динамо" та збірної України.

Новини партнерів