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Воротаря збірної України з хокею мобілізували до ЗСУ
Едуард Захарченко був мобілізований до лав Збройних Сил України.
Голкіпера хокейного клубу "Кременчук" та збірної України Едуарда Захарченка мобілізували до ЗСУ.
Про це повідомив портал "Футбол 24+" з посиланням на слова самого гравця.
Захарченко, якому 30 років, від весни 2025-го захищав кольори "Кременчука". За півтора сезону він допоміг команді стати чемпіоном та віцечемпіоном України.
У вересні 2025-го Едуард став MVP розіграшу Кубка України. На турнірі він відіграв "на нуль" три матчі з трьох.
Захарченко навесні 2025-го став автором закинутої шайби. Це дозволило Едуарду стати першим голкіпером в історії чемпіонатів України, який відзначився голом.
Захарченко має у своєму доробку 47 матчів за національну збірну України.
З початком повномасштабного вторгнення російської армії до України він потрапив у Херсоні в окупацію. Однак голкіпер у підсумку зміг виїхати з окупованого міста.
Раніше повідомлялося, що ТЦК мобілізував відомого ексфутболіста "Динамо" та збірної України.