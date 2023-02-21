Воротарські "ляпи" та гольова феєрія: "Реал" здійснив мегакамбек проти "Ліверпуля" в Лізі чемпіонів (відео)

Український голкіпер "вершкових" Андрій Лунін провів поєдинок на лавці для запасних.

Мадридський "Реал" розгромив "Ліверпуль" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2022/23. Поєдинок на стадіоні "Енфілд" завершився з рахунком 2:5 .

Господарі поля вийшли вперед уже на 4-й хвилині. Дарвін Нуньєс ударом п'ятою красиво замкнув передачу з правого флангу від Мохамеда Салаха.

За десять хвилин підопічні Юргена Клоппа зміцнили свою перевагу. В цьому їм допомогла жахлива помилка голкіпера "вершкових" Тібо Куртуа – бельгієць перед власними воротами подарував м'яч Салаху, а тому залишалося просто відправити його до сітки.

Утім, ще до перерви "бланкос" зуміли відновити паритет. На 21-й хвилині Вінісіус Жуніор скоротив відставання своєї команди, пробивши під дальню стійку з лівого кута штрафного.

А на 36-й хвилині той же Вінісіус зрівняв рахунок. Воротар "мерсисайдців" Аліссон Бекер грубо помилився – вибиваючи м'яч, він влучив у ногу вінгеру "Реала", після чого круглий відлетів до сітки.

Після перерви "Королівський клуб" не збавив обертів і продовжив оформлювати камбек. На 47-й хвилині Едер Мілітао вивів мадридців уперед, головою замкнувши подачу Луки Модріча зі штрафного з лівого флангу.

А потім дубль оформив чинний володар "Золотого м'яча" Карім Бензема. На 55-й хвилині французький форвард забив з рикошетом від Джо Гомеса.

А ще за дванадцять хвилин Бензема у карному майданчику суперника отримав передачу від Вінісуса, холоднокровно поклав захисників "Ліверпуля" на газон і розстріляв порожні ворота.

Зазначимо, що український воротар іспанського клубу Андрій Лунін провів цей поєдинок на лавці для запасних.

Огляд матчу

Матч-відповідь між "Реалом" і "Ліверпулем" буде зіграний у середу, 15 березня, на "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.

Жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 17 березня.

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