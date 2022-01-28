"Ворожка передбачила": Ф'юрі потролили за зрив об'єднавчого бою проти Усика

Раніше "Циганський король" анонсував поєдинок з Ділліаном Вайтом.

Промоутер чемпіона світу за версіями WBA, IBF, WBO та IBO у надважкій вазі Олександра Усика Олександр Красюк вирішив поглузувати з володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Раніше "Циганський король" записав провокаційне відео, де назвав українця "слабаком", який уникає бою з ним. Однак зовсім скоро британський чемпіон відмовився від ідеї побитися з українцем та оголосив про поєдинок зі своїм співвітчизником Ділліаном Вайтом.

"Схоже, ворожка передбачила Тайсону Ф'юрі поганий сценарій у його бою з Олександром Усиком", - написав Красюк у себе в сторіз Instagram.

instagram.com/alex.krassyuk

Раніше за Усика також заступився його менеджер Егіс Клімас, звинувативши Ф'юрі в тому, що саме через нього зірвався бій з Усиком за звання абсолютного чемпіона світу.

Ф'юрі захистив свій титул WBC у жовтні, достроково перемігши Деонтея Вайлдера у 11-му раунді. У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. У наступному бою Тайсон повинен битися з Ділліаном Уайтом, але обов'язковий претендент перебуває в судовій суперечці з органом, що санкціонує, через поділ гонорару за поєдинок.

Щодо Усика та Джошуа, то українець у ніч проти 26 вересня переміг Ентоні одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього одразу з'явилися розмови щодо бою-реваншу. Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року.

Утім, Джошуа може відмовитися від реваншу з українським чемпіоном заради відступних. Ей Джею пропонують 15 млн фунтів, щоб він відмовився від негайного реваншу з Усиком. Водночас цьому сам Джошуа заявив, що ще не збирається давати згоди на відмову від бою з Усиком.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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