Ворскла - АІК: де дивитися матч кваліфікації Ліги конференцій і прогнози букмекерів

У четвер, 21 липня, полтавська "Ворскла" проведе перший поєдинок 2-го відбіркового ранду Ліги конференцій сезону-2022/23 проти шведського АІКа.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашній матч кваліфікації Ліги конференцій проти АІКа підопічні Віктора Скрипника проведуть у Швеції. Матч-відповідь, який буде зіграно 28 липня, також прийме скандинавська країна.

Поєдинок "Ворскла" - "АІК" відбудеться в четвер, 21 липня, на стадіоні Tele2Arena. Початок гри - о 20:00 за київським часом.

Де дивитися матч Ворскла - АІК

Матчі транслюватимуть YouTube канали "Ворскли" та "Еспресо".

Текстова онлайн-трансляція поєдинків буде доступна на нашому сайті.

Прогнози букмекерів на матч Ворскла - АІК

У цьому протистоянні беззаперечну перевагу букмекери віддають шведам. Так, коефіцієнт на їхню перемогу становить 1,53. Нічия - 3,82. Перемогу полтавців, своєю чергою, оцінюється в 6,25.

АІК — "срібний" призер минулого чемпіонату Швеції, за підсумками якого команда поступилася чемпіонським титулом "Мальме" за різницею забитих і пропущених м'ячів. Що стосується "Ворскли", то вона займала п'яте місце у таблиці української Прем'єр-ліги на момент дострокового завершення чемпіонату через російське вторгнення;

Переможець двоматчевого протистояння "Ворскла" - АІК вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де поміряється силами з тріумфатором пари "Валмієра" (Латвія) - "Шкендія" (Північна Македонія). Команди, які програють, попрощаються з єврокубкми.

Читайте також:

Раніше грав в Україні: "Шахтар" оголосив про підписання першого легіонера від початку повномасштабної війни

"Барселона" офіційно оголосила про перехід Левандовські: деталі контракту

Гвардіола підтвердив трансфер Зінченка до "Арсенала": зворушливі слова керманича "Манчестер Сіті"