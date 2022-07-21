Ворскла - АІК: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги конференцій

Текстовий репортаж першого поєдинку 2-го відбіркового ранду Ліги конференцій сезону-2022/23 між полтавською "Ворсклою" та шведським АІКом.

У четвер, 21 липня, полтавська "Ворскла" проведе перший матч 2-го кваліфікаційного ранду Ліги конференцій сезону-2022/23 проти шведського АІКа.

Через повномасштабне вторгнення російських окупантів до України номінально домашній матч кваліфікації Ліги конференцій проти АІКа підопічні Віктора Скрипника проведуть у Швеції. Матч-відповідь, який буде зіграно 28 липня, також прийме скандинавська країна.

Поєдинок "Ворскла" - "АІК" відбудеться в четвер, 21 липня, на стадіоні Tele2Arena. Початок гри - о 20:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння "Ворскла" - АІК вийде до третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де поміряється силами з тріумфатором пари "Валмієра" (Латвія) - "Шкендія" (Північна Македонія). Команди, які програють, попрощаються з єврокубкми.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція першого матчу між полтавським і шведським клубами.