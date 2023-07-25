Ворскла – Діла: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги конференцій

Команда Віктора Скрипника розпочне єврокубковий сезон проти суперника з Грузії.
У четвер, 27 липня, полтавська "Ворскла" зіграє з грузинською "Ділою" в першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2023/24.
Через повномасштабну війну, яку російські окупанти за підтримки Білорусі продовжують вести проти України, номінально домашня для полтавців гра відбудеться в польському місті Тихи на однойменному стадіоні. Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом.
Головним арбітром зустрічі буде болгарський рефері Микола Попов. Допомагатимуть йому співвітчизники – Георгій Тодоров і Мартін Венев.
Минулого сезону "Ворскла" посіла п'яте місце в УПЛ. Команда Віктора Скрипника в останньому турі виборола путівку до єврокубків, в меншості втримавши перемогу над "Шахтарем".
"Діла" стартувала Лізі конференцій з першого раунду кваліфікації. Грузинський клуб пройшов словацький ДАК 1904. Перша гра завершилася перемогою словаків (2:1), але в другому поєдинку грузинська команда виграла з рахунком 2:0.
Де дивитися матч Ворскла – Діла
Інформації, хто покаже поєдинок, поки що немає. Раніше в полтавському клубі повідомляли, що ведуть переговори про трансляцію матчу на одному з ресурсів.
Прогнози букмекерів на матч Ворскла – Діла
Фаворитом майбутнього поєдинку букмекери називають український клуб. На перемогу "Ворскли" пропонують поставити з коефіцієнтом 1,88. Нічия – 3,80. Виграш грузинського колективу – 4,80.
На прохід полтавців до наступного раунду кваліфікації Ліги конференцій приймаються ставки з коефіцієнтом 1,56. Підсумковий успіх "Діли" – 2,45.
Поєдинок-відповідь команди зіграють у четвер, 3 серпня, в Грузії.
Той, хто виграє двоматчеве протистояння, у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій поміряється силами з переможцем пари АПОЕЛ (Кіпр) – "Войводіна" (Сербія).
Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" дізналося суперника в 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій
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