Ворскла – Діла: онлайн-відеотрансляція матчу кваліфікації Ліги конференцій

Дивіться у прямому ефірі стартовий поєдинок полтавського клубу в новому євросезоні.

У четвер, 27 липня, полтавська "Ворскла" зіграє з грузинською "Ділою" в першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2023/24.

Через повномасштабну війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашня для полтавців гра відбудеться в польському місті Тихи на однойменному стадіоні. Стартовий свисток пролунає о 20:30 за київським часом.

Матч-відповідь команди зіграють у четвер, 3 серпня, в Грузії.

Той, хто виграє двоматчеве протистояння, у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій поміряється силами з переможцем пари АПОЕЛ (Кіпр) – "Войводіна" (Сербія).

До вашої уваги пряма відеотрансляція матчу "Ворскла" – "Діла".

Нагадаємо, минулого сезону "Ворскла" посіла п'яте місце в УПЛ. Команда Віктора Скрипника в останньому турі виборола путівку до єврокубків, у меншості втримавши перемогу над "Шахтарем".

"Діла" стартувала Лізі конференцій з першого раунду кваліфікації. Грузинський клуб пройшов словацький ДАК 1904. Перша гра завершилася перемогою словаків (2:1), але в другому поєдинку грузинська команда виграла з рахунком 2:0.

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