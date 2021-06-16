"Ворскла" дізналася першого суперника в Лізі конференцій-2021/22: результати жеребкування

Матчі відбудуться 22-го і 29 липня

У середу, 16 червня, відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій-2021/22. На цій стадії турніру будуть два шляхи: Шлях чемпіонів і Основний шлях.

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Свого потенційного суперника дізналася і полтавська "Ворскла", яка в новому сезоні першою серед українських клубів розпочне боротьбу в єврокубках.

Під час жеребкування команда Юрія Максимова опинилася серед сіяних команд. У 2-му кваліфікаційному раунді полтавці зіграють з переможцем пари Ноа (Вірменія) - КуПС (Фінляндія).

Матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій відбудуться 22-го і 29 липня.

Шлях чемпіонів

Основний шлях

ЛІГА КОНФЕРЕНЦІЙ-2021/22 КЛЮЧОВІ ДАТИ

Жеребкування першого відбіркового раунду: 15 червня 2021 року

Жеребкування другого відбіркового раунду: 16 червня 2021 року

Перший відбірковий раунд: 8/15 липня 2021 року

Жеребкування третього відбіркового раунду: 19 липня 2021 року

Другий відбірковий раунд: 22/29 липня 2021 року

Жеребкування раунду плейоф: 2 серпня 2021 року

Третій відбірковий раунд: 5/12 серпня 2021 року

Раунд плейоф: 19/26 серпня 2021 року

Жеребкування групового етапу: 27 серпня 2021 року

Груповий етап: 16 і 30 вересня, 21 жовтня, 4 і 25 листопада, 9 грудня 2021 року

Жеребкування стикових матчів: 13 грудня 2021 року

Стикові матчі: 17/24 лютого 2022 року

Жеребкування 1/8 фіналу: 25 лютого 2022 року

1/8 фіналу: 10/17 березня 2022 року

Жеребкування 1/4 і 1/2 фіналу: 18 березня 2022 року

1/4 фіналу: 7 і 14 квітня 2022 року

1/2 фіналу: 28 квітня і 5 травня 2022 року

Фінал: 25 травня 2022 року (Тирана, Албанія)

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