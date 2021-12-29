"Ворскла" достроково розірвала контракт із форвардом, який зіграв за клуб лише 23 хвилини

"Ворскла" достроково розірвала контракт із форвардом, який зіграв за клуб лише 23 хвилини

Полтавська команда припинила співпрацю з Адерінсолою Есеолою.

Полтавська "Ворскла" попрощалася з нападником Адерінсолою Есеолою.

За підсумками зустрічі між 30-річним футболістом і керівництвом "зелено-білих" було ухвалено рішення про дострокове припинення співпраці між сторонами, повідомляє офіційний сайт клубу.

Контракт нападника з полтавцями був розрахований до літа 2023 року, але Есеола практично не мав ігрової практики. У поточному сезоні він зіграв за клуб лише в двох матчах, провівши сумарно 23 хвилини на полі.

Тривалий час Адерінсола перебував у дублі - на футболіста не розраховував головний тренер першої команди Юрій Максимов.

Цікаво, що Есеола народився у Житомирі. До "Ворскли" він три роки виступав у Казахстані за "Кайрат", за який провів 84 матчі.

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