"Ворскла" на виїзді видряпала перемогу над "Чорноморцем" у матчі 20-го туру УПЛ (відео)

"Ворскла" в гостях обіграла "Чорноморець" у матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок в Одесі завершився з рахунком 0:1 .

За всю гру команди завдали немало ударів – 13:15 на користь полтавців, проте у площину воріт влучали рідко – 0:5 на користь гостей.

Долю матчу вирішив єдиний забитий гол. За хвилину до завершення основного часу поєдинку Андрій Бацула виконав подачу з лівого кута штрафного і м'яч несподівано залетів у дальній кут.

Огляд матчу "Чорноморець" – "Ворскла"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Ворскла" (29 очок) посідає сьоме місце в УПЛ. "Чорноморець" (23 бали) залишився на десятій позиції.

У наступному турі чемпіонату України підопічні Сергія Долганського 15 березня зіграють проти "Олександрії", а команда Романа Григорчука 17 березня зустрінеться з "Вересом".

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