"Ворскла" обіграла "Колос" і увірвалася до трійки найкращих команд УПЛ

"Ворскла" обіграла "Колос" і увірвалася до трійки найкращих команд УПЛ

У першому таймі ковалівська команда не реалізувала пенальті.

"Ворскла" перемогла "Колос" у стартовому матчі 9-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч у Ковалівці закінчилася з рахунком 1:0 на користь гостей.

Клуб із Ковалівки мав чудову можливість вийти вперед у першій половині поєдинку, проте на 29-й хвилині В'ячеслав Чурко не забив пенальті.

Через сім хвилини полтавці покарали господарів за це марнотратство - люксембурзький півзахисник Олів'є Тіль відзначився голом, який у підсумку приніс "Ворсклі" мінімальну перемогу.

Полтавці (18 очок) піднялися з 5-го на 3-тє місце в турнірній таблиці УПЛ. "Колос" (8 балів) залишився на 10-й сходинці.

У 10-му турі УПЛ "Ворскла" 2 жовтня прийме "Інгулець", а ковалівці у той же день вдома зіграють із "Чорноморцем".

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання