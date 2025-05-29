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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
357
Час на прочитання
2 хв

"Ворскла" обіграла "Кудрівку" в першому матчі плейоф за місце в УПЛ (відео)

Поєдинок у відповідь відбудеться 1 червня.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Ворскла

"Ворскла / © ФК "Ворскла"

"Ворскла" обіграла "Кудрівку" в першому матчі плейоф за право участі в українській Прем'єр-лізі (УПЛ) у сезоні-2025/26. Поєдинок на "Оболонь Арені" в Києві завершився з рахунком 1:2.

У першому таймі полтавці двічі вразили ворота суперника. На 23-й хвилині рахунок у зустрічі відкрив Денис Ндукве, а на 39-й хвилині Євген Павлюк збільшив перевагу підопічних Юрія Максимова.

У другому таймі "Кудрівка" відквитала один м'яч – на 83-й хвилині точного удару завдав Олександр Козак.

Огляд матчу "Кудрівка" – "Ворскла"

Буде додано незабаром.

Поєдинок-відповідь між командами відбудеться в неділю, 1 червня, в Полтаві. Початок – о 13:00. Переможець двоматчевої дуелі проведе наступний сезон в УПЛ.

Зазначимо, що цього сезону "Ворскла" посіла 13-те місце в УПЛ, а "Кудрівка" фінішувала на четвертій сходинці Першої ліги.

Іншу путівку до елітного дивізіону розіграють "Лівий Берег" (14-та позиція в УПЛ) та "Металіст 1925" (3-те місце у Першій лізі).

Зазначимо, що за підсумками сезону-2024/25 з УПЛ вилетіли два найгірші клуби – "Чорноморець" та "Інгулець". В еліті їх замінять "Епіцентр" і "Полтава", які стали найкращими командами Першої ліги.

Усі матчі плейоф за право участі в УПЛ покаже у прямому ефірі канал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

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