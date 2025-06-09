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"Ворскла" оголосила про відхід головного тренера після історичного вильоту з УПЛ
Полтавський клуб розпрощався з Юрієм Максимовим.
"Ворскла" після вильоту з української Прем'єр-ліги (УПЛ) оголосила про відхід головного тренера команди Юрія Максимова.
Про це полтавський клуб повідомив на своєму офіційному сайті, пославшись на слова Максимова у телефонній розмові з журналістом Владиславом Власенком.
"Я точно не залишусь. Я не виконав своє завдання. Хотів би попросити вибачення у вболівальників за те, що сталося. Ми вилетіли дуже прикро, і так не мало бути...", – сказав Максимов.
Наразі агент 56-річного українського фахівця погоджує деталі фіналізації його контракту із "зелено-білими".
"Ворскла" завершила сезон на 13-й позиції в УПЛ, після чого у двоматчевому протистоянні плейоф за місце в еліті поступилася у серії пенальті "Кудрівці", яка фінішувала на четвертій сходинці Першої ліги.
"Ворскла" вперше в історії вилетіла з УПЛ. Полтавці дебютували в елітному дивізіоні чемпіонату України з футболу у сезоні-1996/97 і відтоді ніколи його не залишали.
Додамо, що після завершення сезону-2024/25 в УПЛ відбулася низка тренерських змін. Арда Туран замінив Маріно Пушича в "Шахтарі", Руслан Ротань пішов з "Олександрії" та очолив "Полісся", Віталій Пономарьов залишив "Рух" і замість Романа Григорчука очолив ЛНЗ, а Патрік ван Леувен замінив Юрія Вернидуба біля керма "Кривбаса".
Старт нового сезону УПЛ заплановано на 2 серпня 2025 року (базова дата).