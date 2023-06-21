"Ворскла" отримала першого суперника у кваліфікації Ліги конференцій

В середу, 21 червня, відбулося жеребкування 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2023/24. Свого суперника на старті відбору третього за престижністю єврокубка дізналася полтавська "Ворскла".

Свій шлях у новому євросезоні команда Віктора Скрипника розпочне матчами проти переможця пари ДАК (Словаччина) – "Діла" (Грузія).

Поєдинки другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій будуть зіграні 27 липня та 3 серпня.

Зазначимо, що на шляху до групового етапу Ліги конференцій "зелено-білим" необхідно буде пройти трьох опонентів.

"Ворскла" в останньому турі УПЛ виборола путівку до єврокубків, в меншості втримавши перемогу над "Шахтарем". Завдяки цьому підопічні Скрипника посіли п'яте місце в чемпіонаті України та пробилися до кваліфікації Ліги конференцій.

Окрім полтавців, у відборі Ліги конференцій з українських клубів також зіграє "Динамо". Кияни, які фінішували четвертими в УПЛ, стартуватимуть із 3-го кваліфікаційного раунду. Жеребкування цієї стадії відбудеться 24 липня, а матчі – 10-го і 17 серпня.

Раніше повідомлялося, що "Дніпро-1" дізнався суперника на старті кваліфікації Ліги чемпіонів.

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