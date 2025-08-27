"Ворскла" розгромною перемогою стартувала у кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів

Жіноча команда "Ворскли" / © ФК "Ворскла"

Полтавська "Ворскла" розгромно перемогла грузинський "Ланчхуті" з рахунком 5:0 в першому матчі кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів сезону-2025/26.

Хет-трик у цьому поєдинку оформила Яна Калініна, а ще по одному голу забили Вікторія Радіонова та Роксолана Кравчук.

У фінальному матчі другого раунду кваліфікації "Ворскла", яка є чинним чемпіоном України, позмагається з переможцем пари "Гінтра" (Литва) – "Фарул" (Румунія). Матч відбудеться у суботу, 30 серпня.

Зазначимо, що сьогодні у відборі жіночої Ліги чемпіонів також стартує харківський "Металіст 1925" – віцечемпіон України зустрінеться зі шведським "Гаммарбю".