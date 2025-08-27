- Дата публікації
-
- Категорія
- Проспорт
- Кількість переглядів
- 47
- Час на прочитання
- 1 хв
"Ворскла" розгромною перемогою стартувала у кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів
Полтавська команда не залишила шансів супернику з Грузії.
Полтавська "Ворскла" розгромно перемогла грузинський "Ланчхуті" з рахунком 5:0 в першому матчі кваліфікації жіночої Ліги чемпіонів сезону-2025/26.
Хет-трик у цьому поєдинку оформила Яна Калініна, а ще по одному голу забили Вікторія Радіонова та Роксолана Кравчук.
У фінальному матчі другого раунду кваліфікації "Ворскла", яка є чинним чемпіоном України, позмагається з переможцем пари "Гінтра" (Литва) – "Фарул" (Румунія). Матч відбудеться у суботу, 30 серпня.
Зазначимо, що сьогодні у відборі жіночої Ліги чемпіонів також стартує харківський "Металіст 1925" – віцечемпіон України зустрінеться зі шведським "Гаммарбю".