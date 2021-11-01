"Ворскла" та "Чорноморець" не виявили сильнішого у заключному матчі туру в УПЛ

"Ворскла" та "Чорноморець" не виявили сильнішого у заключному матчі туру в УПЛ

Команди не порадували вболівальників забитими голами.

Полтавська "Ворскла" в рамках 13-го туру української Прем'єр-ліги розписала вдома безгольову нічию з одеським "Чорноморцем" - 0:0 .

Зазначимо, господарі володіли територіальною ініціативою, але втілити її у забиті голи їм так і не вдалося. Що стосується "моряків", то для них цей результат доволі сприятливий, враховуючи те, яке наразі місце посідає "Ворскла".

Цікаво, що у цій зустрічі головний арбітр показав гравцям обох колективів одразу сім жовтих карток - три попередження отримали футболісти "Ворскли", чотири - гравці "Чорноморця".

Після цього результату команди додали до своєї скарбнички по одному набраному балу. Попри відсутність перемоги, "Ворскла" зуміла повернути собі четверту сходинку в турнірній таблиці, випередивши "Дніпро-1", який свій матч цього туру виграв. Наразі в активі полтавчан 25 очок. Стільки ж має й "Дніпро-1", але "зелено-білі" випереджають їх за кращою різницею забитих та пропущених голів.

Що стосується "Чорноморця", то він набрав вісім пунктів та залишився на передостанній, 15-й, позиції.

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