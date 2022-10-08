"Ворскла" у кінцівці вирвала перемогу над одним із аутсайдерів УПЛ

Полтавська "Ворскла" обіграла одеський "Чорноморець" у поєдинку 6-го туру української Прем'єр-ліги. Зустріч на стадіоні "Минай" в однойменному селищі завершилася з рахунком 2:1 .

У першому таймі команди обійшлися без голів. А одразу після перерви Володимир Чеснаков вивів полтавців уперед. "Моряки" швидко відповіли голом Івана Бобка.

Розв'язка в цьому протистоянні настала на 88-й хвилині, коли нападник "зелено-білих" Таулант Сефері забив переможний м'яч у ворота одеситів.

Завершував матч "Чорноморець" у меншості. В компенсований час другу жовту картку отримав Сергій Кравченко.

Здобувши другу поспіль перемогу, "Ворскла" з 7 очками піднялася на дев'яте місце в турнірній таблиці УПЛ. "Чорноморець" з 2 балами посідає останню сходинку.

У наступному турі полтавці 15 жовтня зіграють з "Металістом", а "моряки" днем раніше зустрінуться з "Кривбасом".

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