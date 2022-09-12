"Ворскла" у матчі зі скасованим голом суперника набрала перше очко в сезоні УПЛ

У понеділок, 12 вересня, в рамках 4-го туру української Прем'єр-ліги зустрічалися полтавська "Ворскла" та "Олександрія".

Поєдинок 4-го туру УПЛ на стадіоні "Минай" в однойменному селищі завершився безгольовою нічиєю - 0:0 .

Команди не потішили уболівальників великою кількістю гострих моментів. На 8-й хвилині олександрійці таки відправили м'яч до сітки воріт полтавського клубу, але після втручання VAR арбітр скасував м'яч Валерія Бондаренка.

Таким чином, підопічні Віктора Скрипника перервали програшну серію, які налічувала три поєдинки, та заробили перше очко в нинішньому розіграші чемпіонату. "Олександрія" вперше в сезоні зіграла внічию, до цього маючи дві перемоги та поразку.

"Ворскла" з одним балом залишилася на дні турнірної таблиці УПЛ. Олександрійці з 7 пунктами йдуть на 7-му місці.

У п'ятому турі полтавці зіграють з "Інгульцем", а "Олександрія" зустрінеться з "Чорноморцем". Базова дата матчів - 1 жовтня.

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