"Ворскла" у меншості утримала нічию зі львівським "Рухом"

Полтавському клубу вдалося вирвати одне очко.
Львівський "Рух" приймав полтавську "Ворсклу" у поєдинку 17-го туру української Прем'єр-ліги. Гра на "Арені Львів" завершилась безгольовою нічиєю - 0:0.
За 90 хвилин основного часу команди так і не змогли зруйнувати оборону одне одного.
В середині першого тайму арбітр призначив пенальті у ворота полтавчан, але Юрій Клімчук не зміг його реалізувати. Воротар відбив м'яч перед собою.
Зазначимо, що гості догравали цей поєдинок у меншості. Данило Кравчук отримав другу жовту картку за блокування суперника, за що був видалений.
- Після поєдинку "Ворскла" з 32 очками закріпилася на 5 позиції турнірної таблиці. "Рух" з 17 очками лишився на 11 місці.
- В наступному турі полтавська команда зустрінеться зі "Львовом". Матч відбудеться в суботу, 11 грудня. В цей же день "Рух" відправиться у гості до "Вереса.
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