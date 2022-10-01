"Ворскла" у меншості виграла битву аутсайдерів, здобувши першу перемогу в новому сезоні УПЛ

У суботу, 1 жовтня, петровський "Інгулець" та полтавська "Ворскла" зустрічалися в рамках п'ятого туру української Прем'єр-ліги (УПЛ).

"Ворскла" обіграла "Інгулець" у поєдинку 5-го туру української Прем'єр-ліги. Матч на стадіоні імені Баннікова в Києві завершився на користь полтавської команди з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі був забитий в першому таймі. Його автором на 34-й хвилині став Денис Олійник. Результативну передачу записав до свого активу Руслан Степанюк.

Зазначимо, що в другому таймі полтавці залишилися в меншості. На 72-й хвилині пряму червону картку заробив Ігор Пердута, але це не завадило "зелено-білим" втримати переможний результат.

Для команди Віктора Скрипника це перша перемога в сезоні УПЛ-2022/23.

"Ворскла" тепер має у своєму активі 4 очки та розташовується на 11-му місці в турнірній таблиці УПЛ. "Інгулець" з 2 балами посідає 15-ту сходинку.

У наступному турі полтавці 8 жовтня зіграють з "Чорноморцем", а петровці днем раніше протистоятимуть "Колосу".

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