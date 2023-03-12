"Ворскла" уникла поразки в поєдинку проти "Вереса" – воротар полтавців відбив два пенальті поспіль

"Верес" і "Ворскла" зіграли внічию у матчі 17-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Авангард" у Рівному завершився з рахунком 2:2 .

Підопічні Віктора Скрипника вийшли вперед на 25-й хвилині зусиллями Тауланта Сефері, якому асистував Василь Кравець.

Одразу після перерви господарі зрівняли рахунок – Кравець записав до свого пасиву автогол.

А ще за дванадцять хвилин команда Юрія Вірта вже була попереду – відзначився Микола Гайдучик.

"Ворскла" відігралася за п'ять хвилин до кінця основного часу – пенальті реалізував Сефері, оформивши дубль.

У компенсований час "Верес" мав можливість вирвати перемогу, але воротар полтавців Павло Ісенко врятував свою команду, двічі поспіль відбивши пенальті після ударів Дмитра Кльоца та Семена Вовченка.

"Верес" (18 очок) перервав свою серію з п'яти поразок поспіль та піднявся на 11-те місце в УПЛ. "Ворскла" (19 балів) вийшла на 9-ту позицію.

У наступному турі команда Вірта 18 березня прийме "Дніпро-1", а підопічні Скрипника того ж дня зіграють проти "Металіста 1925".

Читайте також:

Взяли реванш за розгром у першому колі: "Динамо" здолало "Дніпро-1" у центральному матчі туру УПЛ

"Чорноморець" розписав нічию з "Металістом 1925" і залишив зону вильоту УПЛ

"Зоря" перемогла аутсайдера та закріпилася на третьому місці в УПЛ, "Металіст" програв кривднику "Динамо"