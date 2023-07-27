"Ворскла" вирвала перемогу в першому матчі відбору Ліги конференцій – за суперника забив українець

Полтавська команда здійснила камбек у грі з грузинською "Ділою".
Полтавська "Ворскла" здобула перемогу над грузинською "Ділою" в першому матчі 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій – 2:1.
Через повномасштабну війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашня для полтавців гра відбулася в польському місті Тихи.
Першим в цій зустрічі забив грузинський колектив. На 57-й хвилині відзначився український нападник Микола Ковталюк.
Утім, підопічні Віктора Скрипника зуміли відігратися. На 73-й хвилині точного удару завдав бразильський півзахисник "зелено-білих" Феліпе Родрігес.
На 93+3-й хвилині полтавці забили переможний м'яч. Його автором став захисник Ібрагім Кане.
Матч-відповідь команди зіграють у четвер, 3 серпня, в Грузії.
Той, хто виграє двоматчеве протистояння, у 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій поміряється силами з переможцем пари АПОЕЛ (Кіпр) – "Войводіна" (Сербія).
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