"Ворскла" з відбитим пенальті здолала "Полісся" та вийшла до фіналу Кубка України (відео)

"Ворскла" обіграла "Полісся" в матчі 1/2 фіналу Кубка України сезону-2023/24. Поєдинок на стадіоні "Центральний" у Житомирі завершився з рахунком 0:1 .

Єдиний гол у цій зустрічі полтавська команда забила наприкінці першого тайму. На 45-й хвилині Сергій М'якушко завдав влучного удару злету після скидання грудьми у центрі штрафного від Руслана Степанюка.

Зазначимо, що на 80-й хвилині поєдинок було призупинено через повітряну тривогу по всій території України. Вона тривала близько пів години.

Одразу після повернення на поле житомирці мали чудовий шанс, аби забити. Данило Хрипчук потягнув за футболку Пилипа Будківського під час подачі зі штрафного – арбітр призначив пенальті. Однак Будківський ударом з 11-метрової позначки не переграв голкіпера "зелено-білих" Павла Ісенка.

Після цього "Полісся" продовжило атакувати, але полтавцям вдалося втримати переможний результат.

Огляд матчу "Полісся" – "Ворскла"

Буде додано незабаром.

Таким чином, "Ворскла" вийшла до фіналу Кубка України, де зіграє з "Шахтарем", який днем раніше розгромив "Чорноморець" (4:1).

Фінальний матч Кубка України відбудеться 15 травня на стадіоні "Авангард" у Рівному.

Нагадаємо, останнім переможцем Кубка України є київське "Динамо", яке у фіналі сезону-2020/21 обіграло "Зорю" (1:0). У кампанії-2021/22 турнір було завершено достроково через повномасштабне військове вторгнення Росії до України, а минулого сезону розіграш національного кубка взагалі не проводився.

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