"Ворскла" залишилася без головного тренера, який двічі поспіль виводив команду до єврокубків

"Ворскла" залишилася без головного тренера, який двічі поспіль виводив команду до єврокубків

Полтавська "Ворскла" оголосила, що не буде подовжувати контракт з головним тренером Юрієм Максимовим.

Угода "зелено-білих" з 53-річним українським фахівцем закінчилася 31 травня. Новий контракт сторони вирішили не підписувати. Таким чином, Максимов залишає полтавський клуб.

Про це повідомив офіційний сайт полтавців.

У результаті перемовин віцепрезидента клубу Олега Лисака з тренером, враховуючи всі об'єктивні обставини сьогодення, враховуючи бачення сторін подальшого розвитку клубу і команди, зокрема, новий контракт не підписано", - йдеться в заяві клубу.

"Коли я прийняв команду, яка йшла на останньому місці, то перше, що сказав, нижче нам падати нікуди. Підняли хлопців у психологічному плані, а далі вирішили завдання-мінімум. Про наші подальші успіхи в роботі з командою ви всі знаєте. Були здобутки, були прорахунки - все як завжди у футболі.

У "Ворскли" створені чудові умови для тренування та розвитку. Хочу подякувати керівництву клубу за дотримання умов контракту. Футболістам - окрема подяка та низький уклін. Безперечно, буду вболівати за "Ворсклу" й надалі", - прокоментував свій відхід Максимов.

Максимов очолював "Ворсклу" від осені 2019 року. Під його керівництвом полтавці двічі посідали п'яте місце в УПЛ та виходили до Ліги конференцій, включаючи сезон-2021/22, який був завершений достроково через повномасштабне вторгнення Росії.

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