"Ворскла" залишилася без головного тренера, який двічі поспіль виводив команду до єврокубків

Полтавська "Ворскла" оголосила, що не буде подовжувати контракт з головним тренером Юрієм Максимовим.
Угода "зелено-білих" з 53-річним українським фахівцем закінчилася 31 травня. Новий контракт сторони вирішили не підписувати. Таким чином, Максимов залишає полтавський клуб.
Про це повідомив офіційний сайт полтавців.
У результаті перемовин віцепрезидента клубу Олега Лисака з тренером, враховуючи всі об'єктивні обставини сьогодення, враховуючи бачення сторін подальшого розвитку клубу і команди, зокрема, новий контракт не підписано", - йдеться в заяві клубу.
"Коли я прийняв команду, яка йшла на останньому місці, то перше, що сказав, нижче нам падати нікуди. Підняли хлопців у психологічному плані, а далі вирішили завдання-мінімум. Про наші подальші успіхи в роботі з командою ви всі знаєте. Були здобутки, були прорахунки - все як завжди у футболі.
У "Ворскли" створені чудові умови для тренування та розвитку. Хочу подякувати керівництву клубу за дотримання умов контракту. Футболістам - окрема подяка та низький уклін. Безперечно, буду вболівати за "Ворсклу" й надалі", - прокоментував свій відхід Максимов.
Максимов очолював "Ворсклу" від осені 2019 року. Під його керівництвом полтавці двічі посідали п'яте місце в УПЛ та виходили до Ліги конференцій, включаючи сезон-2021/22, який був завершений достроково через повномасштабне вторгнення Росії.
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