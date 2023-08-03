"Ворскла" зазнала поразки в другому матчі відбору Ліги конференцій та вилетіла з єврокубків

Полтавська команда не впоралася з грузинською "Ділою".
Полтавська "Ворскла" поступилася грузинській "Ділі" в матчі-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Поєдинок на стадіоні імені Тенгіза Бурджанадзе в місті Горі (Грузія) завершився з рахунком 3:1.
Господарі вийшли вперед наприкінці першого тайму – голом відзначився Отар Парулава.
У другому таймі грузинський колектив подвоїв свою перевагу – ворота полтавців, як і в першому матчі, вразив український нападник Микола Ковталюк.
Досить швидко "Ворскла" змогла відквитати один м'яч – Руслан Степанюк поборовся за м'яч, обійшов голкіпера суперника та пробив у порожні ворота.
Однак вирішальне слово в цьому поєдинку було за "Ділою". На 86-й хвилині путівку до наступної стадії Ліги конференцій грузинському клубу приніс Тьєррі Гейл.
В першому матчі між командами "Ворскла" на останніх секундах вирвала перемогу з рахунком 2:1.
Таким чином, за сумою двох поєдинків перемогу здобула "Діла" (4:3). Підопічні Віктора Скрипника попрощалися з єврокубками.
У 3-му раунді кваліфікації Ліги конференцій грузинська команда поміряється силами з тріумфатором пари АПОЕЛ (Кіпр) – "Войводіна" (Сербія).
Читайте також:
Легендарні футболісти, актори, телеведучі та музиканти: хто візьме участь у благодійному матчі Game4Ukraine
Футболіст збірної України Зінченко вдруге став батьком: зворушливі фото
УПЛ: розклад і результати матчів 2-го туру чемпіонату України з футболу