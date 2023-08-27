"Ворскла" здобула перемогу над кривдником "Динамо" у поєдинку УПЛ

"Ворскла" на своєму стадіоні обіграла "Чорноморець" у матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Полтаві завершився з рахунком 2:1 .

Обидва свої голи полтавці забили у першому таймі. Уже на 4-й хвилині рахунок відкрив Руслан Степанюк, а просто перед перервою відзначився Владлен Юрченко.

На старті другої половини зустрічі "морякам" вдалося відіграти один м'яч – на 54-й хвилині автогол заніс до свого пасиву гравець "Ворскли" Ігор Пердута. Однак врятуватися від поразки одесити не змогли.

Зазначимо, що минулого туру "Чорноморець" на своєму стадіоні несподівано переміг київське "Динамо" (3:2).

"Ворскла" з 6 очками піднялася на 10-те місце в турнірній таблиці УПЛ. В активі "Чорноморця" 9 балів та четверта позиція.

У наступному турі полтавці 2 вересня зіграють проти "Олександрії", а "моряки" днем раніше позмагаються з "Вересом".

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