"Ворскла" здобула першу перемогу в новому сезоні УПЛ – полтавці "привезли" мегакурйозний гол

"Ворскла" перемогла "Верес" у матчі 4-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2023/24. Поєдинок на стадіоні "Авангард" у Рівному завершився з рахунком 1:2 .

Полтавці вийшли вперед уже на 6-й хвилині зустрічі – захисник "Вереса" Валерій Кучеров зрізав м'яч у власні ворота після прострілу Руслана Степанюка з лівого флангу штрафного.

На 18-й хвилині команда Віктора Скрипника подвоїла свою перевагу в рахунку – Владлен Юрченко зіграв на добиванні після того, як Євген Паст парирував удар Олександра Скляра з-за меж карного майданчика.

Проте вже за дві хвилини рівненський клуб скоротив відставання. Гравці "Ворскли" припустилися жахливої помилки і самі "привезли" надзвичайно курйозний гол. Воротар "зелено-білих" Павло Ісенко не порозумівся із захисником Володимиром Чеснаковим, у підсумку хавбек "Вереса" Станіслав Шарай з близької відстані відправив м'яч у порожні ворота.

Спроби господарів відігратися до фінального свистка успіхів не принесли. Додамо, що за хвилину до кінця основного часу рівняни залишилися в меншості – пряму червону картку заробив нападник Максим Марусич.

Таким чином, "Ворскла" здобула першу перемогу в новому сезоні УПЛ. Полтавці з трьома очками піднялися на 12-те місце в турнірній таблиці. "Верес" з одним балом посідає 14-ту сходинку.

У наступному турі команда Скрипника 27 серпня зіграє з "Чорноморцем", а матч підопічних Сергія Лавриненка проти "Динамо" було перенесено на невизначений термін через участь киян у єврокубках.

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