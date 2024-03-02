"Ворскла" здобула вольову перемогу над "Вересом" у матчі 19-го туру УПЛ (відео)

"Ворскла" перемогла "Верес" у домашньому матчі 19-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Полтаві завершився з рахунком 2:1 .

Гості вийшли вперед перед перервою зусиллями зимового новачка Марко Мрвальєвича.

На початку другого тайму полтавська команда відігралася – Сергій М'якушко на дальньому боці штрафного замкнув подачу Ігоря Пердути з правого флангу.

Під завісу матчу "зелено-білі" вирвали перемогу – на 81-й хвилині М'якушко оформив дубль.

Огляд матчу "Ворскла" – "Верес"

Таким чином, "Ворскла" здобула першу перемогу під керівництвом Сергія Долганського. Полтавці з 26 очками піднялися на сьоме місце в УПЛ. "Верес" (12 балів) перебуває на передостанній, 15-й позиції.

У наступному турі "Ворскла" 9 березня зустрінеться з "Чорноморцем", а "Верес" 7 березня зіграє з "Динамо".

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