Воскресіння продовжується: "Арсенал" впевнено тріумфував над "Лестером" в АПЛ

"Каноніри" не програють 9 матчів у всіх турнірах.
Лондонський "Арсенал" на виїзді обіграв "Лестер" у поєдинку 10-го туру англійської Прем'єр-ліги з рахунком 2:0.
Обидва голи підопічні Мікеля Артети забили на початку зустрічі. На 5-й хвилині рахунок у матчі відкрив Габріел, а на 18-й Еміл Сміт-Роу його подвоїв.
Таким чином, "гармаші" продовжили свою безпрограшну серію до 9 матчів у всіх турнірах (7 в АПЛ і 2 в Кубку ліги). Востаннє "Арсенал" поступався 28 серпня у матчі чемпіонату з "Манчестер Сіті" (0:5).
- "Каноніри" (17 очок) піднялися на п'яте місце в АПЛ. "Лестер" - десятий з 14 балами.
- У наступному турі внутрішньої першості "Арсенал" 7 листопада прийме "Вотфорд", а "лисиці" у той же день гостюватимуть у "Лідса".