Восьма Олімпіада в кар'єрі: німецька ковзанярка стала найстаршою учасницею в історії зимових Ігор

Клаудіа Пехштайн 22 лютого святкуватиме своє 50-річчя.

Німецька ковзанярка Клаудія Пехштайн встановила рекорд на Олімпійських іграх-2022 в Пекіні. У 49 років і 349 днів вона стала найстаршою учасницею в історії зимових Олімпіад.

У столиці Піднебесної Пехштайн стартувала на восьмій для себе зимовій Олімпіаді, виступивши в забігу на 3000 метрів. Тим самим німецька ковзанярка повторила досягнення японського стрибуна на лижах з трампліну Норіакі Касаї, який також брав участь у восьми зимових Олімпіадах.

Пехштайн, якій 22 лютого виповниться 50 років, побила рекорд саночниці Анни Абернаті. На Іграх-2002 в Солт-Лейк-Сіті Абернаті представляла Американські Віргінські острови у віці 48 років 307 днів.

Зазначимо, що найстарішим учасником зимових Олімпіад є швед Карл Август Кронлунд (керлінг), який на Іграх-1924 змагався у віці 58 років.

Пехштайн є п'ятиразовою олімпійською чемпіонкою, також акож на її рахунку два "срібла" та дві "бронзи". Дебютувала німецька ковзанярка на Іграх-1992, і відтоді пропустила лише Олімпіаду-2010 у Ванкувері через дискваліфікацію за аномальні показники крові.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні відбудуться від 4-го до 20 лютого 2022 року.

Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Усього розіграють 109 комплектів медалей

До столиці Піднебесної захищати честь України вирушили 45 спортсменів, які виступатимуть у 12 дисциплінах.

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