Восьмий результат на турнірі: стало відомо, скільки заробила збірна України на Євро-2020

Восьмий результат на турнірі: стало відомо, скільки заробила збірна України на Євро-2020

У фінансовому плані "синьо-жовті" виступили непогано.

На Чемпіонаті Європи-2020 збірна України своїм виступом заробила 16 мільйонів євро - це восьмий результат на турнірі.

Потрапляння до фінальної частини турніру принесло команді 9,25 мільйона євро. За перемогу над Північною Македонією "синьо-жовті" отримали ще 1,5 мільйона євро.

Додатково підопічні Андрія Шевченка заробили 2 мільйони євро за вихід до 1/8 фіналу і 3,25 мільйона євро за вихід до чвертьфіналу.

Більше за українців на турнірі заробили тільки:

Італія - 24 мільйони євро

Англія - 23,25

Іспанія - 22,5

Данія - 21

Бельгія - 19

Швейцарія - 16,75

Чехія - 16,75

Україна пробилася до плейоф Євро-2020, посівши третє місце у квартеті С. На груповому етапі "синьо-жовті" програли Нідерландам (2:3), обіграли Північну Македонію (2:1) та поступилися Австрії (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка в екстратаймі здолали Швецію (2:1).

(2:3), обіграли (2:1) та поступилися (0:1). В 1/8 фіналу підопічні Шевченка (2:1). У півфіналі збірна Англії зіграє з Данією, яка у своєму чвертьфіналі обіграла Чехію (2:1).

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