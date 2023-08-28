Востаннє грав на ЧС-2022: зірковий воротар Ноєр повернувся до тренувань із "Баварією"

Голкіпер "Баварії" Мануель Ноєр розпочав тренування в загальній групі мюнхенського клубу.

Про це повідомила пресслужба німецького гранда.

У понеділок, 28 серпня, 37-річний воротар працював на занятті разом з гравцями, які не вийшли у стартовому складі на матч 2-го туру німецької Бундесліги проти "Аугсбурга".

@Manuel_Neuer is back in goalkeeper training and @JamalMusiala completed a running session today at Säbener. #MiaSanMia — FC Bayern Munich (@FCBayernEN) August 28, 2023

Напередодні підопічні Томаса Тухеля на своєму стадіоні здобули впевнену перемогу з рахунком 3:1. Дублем у поєдинку з "Аугсбургом" відзначився зірковий новачок команди Гаррі Кейн.

Зазначимо, що Ноєр повернувся до загальної групи "Баварії" після тривалої перерви, яка була пов'язана із серйозною травмою. Одразу після вильоту німецької збірної з чемпіонату світу-2022, який відбувався в Катарі, Ноєр у відпустці зламав гомілку під час катання на лижах.

У грудні минулого року Мануель переніс операцію. Воротар був змушений пропустив всю другу частину минулого сезону, а також початок нинішньої кампанії.

Нагадаємо, "Баварія" – чинний чемпіон Німеччини. Мюнхенці розпочали новий сезон Бундесліги з двох перемог, а у третьому турі 2 вересня на виїзді зіграють проти "Боруссії" Менхенгладбах.

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