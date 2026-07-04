ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
185
Час на прочитання
1 хв

Возінья зізнався, що сказав йому Мессі після матчу 1/16 фіналу ЧС-2026

Голкіпер збірної Кабо-Верде Возінья розповів, про що вони розмовляли з Ліонелем Мессі після поєдинку проти Аргентини.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
Возінья та Ліонель Мессі

Возінья та Ліонель Мессі / © Associated Press

Воротар збірної Кабо-Верде Возінья зізнався, що сказав йому легендарний форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі після матчу 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Збірна Кабо-Верде програла чинним чемпіонам світу в екстратаймах (2:3) і завершила виступи на Мундіалі.

Незважаючи на поразку, 40-річний Возінья знову видав яскравий перфоманс. Він зробив 8 сейвів, зокрема 5 разів відбивши удари Мессі.

"Я підійшов до Мессі після гри. Він обійняв мене і сказав: "Ти чудовий. Твій народ має пишатися тобою". Це було неймовірно для мене. Чути такі слова від когось на кшталт Лео Мессі багато значить для мене.

Я подякував йому і сказав: "Дякую, Лео. Ти найкращий". Потім я запитав, чи можемо ми обмінятися футболками. Лео сказав, що дасть мені її в тунелі після інтерв'ю. Такі моменти назавжди залишаються в серці", — сказав Возінья у коментарі Hindustrian Times.

Додамо, що після матчу з аргентинцями Возінья став найпопулярнішим голкіпером світу в Instagram. На його сторінку вже підписані понад 20 мільйонів осіб.

Нагадаємо, Возінья, який минулого сезону грав за "Шавеш" у другій португальській лізі, став зіркою соцмереж після матчу першого туру групового етапу ЧС-2026 проти Іспанії (0:0).

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
185
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie