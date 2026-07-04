Возінья зізнався, що сказав йому Мессі після матчу 1/16 фіналу ЧС-2026

Возінья та Ліонель Мессі / © Associated Press

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Воротар збірної Кабо-Верде Возінья зізнався, що сказав йому легендарний форвард збірної Аргентини Ліонель Мессі після матчу 1/16 фіналу чемпіонату світу-2026.

Збірна Кабо-Верде програла чинним чемпіонам світу в екстратаймах (2:3) і завершила виступи на Мундіалі.

Незважаючи на поразку, 40-річний Возінья знову видав яскравий перфоманс. Він зробив 8 сейвів, зокрема 5 разів відбивши удари Мессі.

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"Я підійшов до Мессі після гри. Він обійняв мене і сказав: "Ти чудовий. Твій народ має пишатися тобою". Це було неймовірно для мене. Чути такі слова від когось на кшталт Лео Мессі багато значить для мене.

Я подякував йому і сказав: "Дякую, Лео. Ти найкращий". Потім я запитав, чи можемо ми обмінятися футболками. Лео сказав, що дасть мені її в тунелі після інтерв'ю. Такі моменти назавжди залишаються в серці", — сказав Возінья у коментарі Hindustrian Times.

Додамо, що після матчу з аргентинцями Возінья став найпопулярнішим голкіпером світу в Instagram. На його сторінку вже підписані понад 20 мільйонів осіб.

Нагадаємо, Возінья, який минулого сезону грав за "Шавеш" у другій португальській лізі, став зіркою соцмереж після матчу першого туру групового етапу ЧС-2026 проти Іспанії (0:0).

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