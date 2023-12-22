Возз’єднався з Мессі: Луїс Суарес офіційно перейшов до "Інтера" Маямі

"Інтер" Маямі оголосив про підписання уругвайського форварда Луїса Суареса.

Як повідомляється на офіційному сайті американського клубу, із 36-річним Суаресом підписано контракт терміном на наступний сезон МЛС-2024.

В "Інтері" Маямі уругваєць возз'єднався зі своїми колишніми одноклубниками часів виступів за каталонську "Барселону" – Ліонелем Мессі, Серхіо Бускетсом та Жорді Альбою, які перебралися до США влітку 2023 року.

Крім того, за клуб, власником якого є ексфутболіст збірної Англії Девід Бекхем, виступає український захисник Сергій Кривцов.

"Я налаштований оптимістично щодо наших досягнень разом, зі спільними амбіціями. Віддам усе, аби принести радість цим надзвичайним фанам, про яких так багато чув. Чекаю на возз'єднання з чудовими друзями та гравцями", – прокоментував Суарес свій перехід до маямців.

Останнім клубом Луїса був бразильський "Греміо", за який він виступав від січня 2023 року. Уругвайський форвард встиг провести 33 поєдинки, забив 17 голів та віддав 11 гольових передач. Висока результативність Суареса допомогла його команді посісти друге місце за підсумками сезону, а сам форвард став найкращим бомбардиром і був визнаний найкращим гравцем чемпіонату Бразилії.

Нагадаємо, у сезоні МЛС-2023 "Інтер" Маямі не зумів вийти до плейоф. Чемпіоном став "Коламбус Крю" українського захисника Євгена Чеберка.

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