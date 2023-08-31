Возз'єднався з Моурінью: зірковий форвард "Челсі" Лукаку офіційно знайшов новий клуб

Бельгійський нападник на правах оренди гратиме за "Рому".
"Рома" орендувала у лондонського "Челсі" зіркового форварда збірної Бельгії Ромелу Лукаку.
Про це повідомляється на офіційному сайті клубу Серії А.
30-річний форвард виступатиме у складі "джаллороссі" на правах річної оренди – до 30 червня 2024 року. За римську команду бельгієць гратиме під 90-м номером.
Раніше ЗМІ повідомляли, що "вовки" заплатять за оренду Лукаку 5 мільйонів євро, а сам гравець зароблятиме у римському клубі 7,5 мільйона євро на рік.
ECCOLO! Romelu Lukaku è un nuovo calciatore giallorosso! #ASRoma pic.twitter.com/wnOv8xGg7u— AS Roma (@OfficialASRoma) August 31, 2023
Минулого сезону Лукаку виступав на правах оренди за інший італійський клуб – "Інтер", забивши 14 голів та віддавши 7 результативних передач у 37 матчах.
Зазначимо, що в "Ромі" бельгійський нападник виступатиме під керівництвом Жозе Моурінью. Раніше вони вже працювали разом у "Челсі" та "Манчестер Юнайтед".
Після двох турів нового сезону Серії А римляни з одним очком посідають 13-те місце у турнірній таблиці. Наступний матч команда Моурінью проведе 1 вересня вдома проти "Мілана".
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