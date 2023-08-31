Возз'єднався з Моурінью: зірковий форвард "Челсі" Лукаку офіційно знайшов новий клуб

Бельгійський нападник на правах оренди гратиме за "Рому".

"Рома" орендувала у лондонського "Челсі" зіркового форварда збірної Бельгії Ромелу Лукаку.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу Серії А.

30-річний форвард виступатиме у складі "джаллороссі" на правах річної оренди – до 30 червня 2024 року. За римську команду бельгієць гратиме під 90-м номером.

Раніше ЗМІ повідомляли, що "вовки" заплатять за оренду Лукаку 5 мільйонів євро, а сам гравець зароблятиме у римському клубі 7,5 мільйона євро на рік.

ECCOLO! Romelu Lukaku è un nuovo calciatore giallorosso! #ASRoma pic.twitter.com/wnOv8xGg7u — AS Roma (@OfficialASRoma) August 31, 2023

Минулого сезону Лукаку виступав на правах оренди за інший італійський клуб – "Інтер", забивши 14 голів та віддавши 7 результативних передач у 37 матчах.

Зазначимо, що в "Ромі" бельгійський нападник виступатиме під керівництвом Жозе Моурінью. Раніше вони вже працювали разом у "Челсі" та "Манчестер Юнайтед".

Після двох турів нового сезону Серії А римляни з одним очком посідають 13-те місце у турнірній таблиці. Наступний матч команда Моурінью проведе 1 вересня вдома проти "Мілана".

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