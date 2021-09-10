"Впаде за кілька секунд": експрезидент США Трамп висловив бажання провести боксерський бій проти Байдена

"Впаде за кілька секунд": експрезидент США Трамп висловив бажання провести боксерський бій проти Байдена

Виклик кинуто.

Колишній президент США Дональд Трамп заявив про готовність провести бій за правилами боксу з нинішнім очільником держави Джо Байденом.

"Якби мені довелося вибрати когось у суперники, окрім професійного боксера, адже це може бути небезпечною затією, то, думаю, найлегшим поєдинком для мене буде бій проти Джо Байдена.

Думаю, що він буде переможений швидко, дуже швидко. Думаю, що він впаде в нокаут за кілька секунд", - цитує Трампа The Independent.

Трамп був 45-м президентом в історії США. Він керував країною від 2017 до 2021 року.

Байден вступив на посаду глави держави 20 січня 2021-го.

Як повідомляв раніше ТСН Проспорт, Трампу довірили коментувати камбек легенди боксу.

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