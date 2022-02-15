Вперше на Іграх-2022 спортсмени з однієї країни заполонили весь олімпійський п'єдестал

Вперше на Іграх-2022 спортсмени з однієї країни заполонили весь олімпійський п'єдестал

Німеччина виграла повний комплект нагород у бобслеї.

Унікальна для зимової Олімпіади-2022 в Пекіні подія сталася в змаганнях двійок бобслеїстів. Весь комплект медалей дістався представникам однієї країни - Німеччини.

Олімпійськими чемпіонами стали Франческо Фрідріх та Торстен Маргіс. "Срібло" виграли їхні співвітчизники Йоганнес Лохнер і Флоріан Бауер. А "бронзу" взяли також німці Крістоф Гафер і Маттіас Зоммер.

Це вперше на Олімпіаді-2022 одна країна зібрала увесь комплект медалей в одному змаганні. На Іграх-2018 у південнокорейському Пхенчхані подібне трапилося тричі, причому Німеччина здобула всі медалі у турнірі з лижного двоборства.

Зазначимо, що на ОІ-2022 Німеччина виграла сім золотих медалей з восьми у санно-бобслейних видах спорту. Лише в жіночому монобобі "золото" вирушило до США.

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