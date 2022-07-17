Вперше в історії: українки завоювали "золото" молодіжного чемпіонату Європи з пляжного волейболу

Українки Ангеліна Хміль і Тетяна Лазаренко стали переможницями континентальної першості з пляжного волейболу серед спортсменок віком до 20 років.

Український дует Ангеліна Хміль та Тетяна Лазаренко на груповому етапі здобув три перемоги поспіль: над Литвою (2:0), Норвегією (2:0) та Угорщиною (2:1).

В 1/8 фіналу українки здолали суперниць зі Швейцарії (2:0). У чвертьфіналі "синьо-жовті" обіграли іспанок Наталію Анн Бінімеліс Ніколау й Кароліну Фернандес да Сілву (2:0), а в півфіналі - естонок Еву Лійзу Куйвонен і Лійзу-Лотту Юргенсон (2:0).

У фіналі нашим співвітчизницям протистояла латвійська пара Даніела Константінова та Ліва Ебере. Однак і вони не зуміли зупинити український тандем. Хміль і Лазаренко виграли перший сет з рахунком 21:13, а в другому перемогли опоненток з рахунком 21:17.

Таким чином, Хміль і Лазаренко вперше здобули титул чемпіонок Європи U-20. Крім того, вони принесли Україні перше в історії "золото" ЧЄ в цій віковій категорії.

Зазначимо, що Хміль і Лазаренко вже вдруге цього року стали призерками європейської першості. У червні вони вибороли "бронзу" чемпіонату Європи U-22.

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