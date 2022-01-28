Вперше в історії: український клуб сенсаційно пробився до топ-16 баскетбольної Ліги чемпіонів

Вперше в історії: український клуб сенсаційно пробився до топ-16 баскетбольної Ліги чемпіонів

"Прометей" у третьому матчі обіграв ізраїльський "Хапоель".

Український баскетбольний клуб "Прометей" у третьому матчі плейін Ліги чемпіонів ФІБА на виїзді сенсаційно здолав місцевий "Хапоель" і вийшов до топ-16 престижного турніру.

Поєдинок в Єрусалимі завершився з рахунком 75:85 на користь команди зі Слобожанського. Таким чином, чемпіон України виявився сильнішим за ізраїльтян у серії до двох перемог (2:1) та вийшов до наступної стадії.

Далі "Прометей" чекає другий груповий етап Ліги чемпіонів, де він поміряється силами з іспанською "Унікахою", румунським "Клуж-Напокою" та бельгійським "Остенде". Дві найкращих команди з групи вийдуть до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Зазначимо, що український клуб зіграє на цій стадії Ліги чемпіонів вперше в історії.

Найкращі моменти матчу "Хапоель"- "Прометей"

Розклад матчів "Прометея" у другому раунді Ліги чемпіонів

1 лютого

19:00 Прометей - Клуж

8 лютого

19:00 Прометей - Унікаха

10 лютого

21:00 Остенде - Прометей

9 березня

19:00 Прометей - Остенде

16 березня

19:30 Клуж - Прометей

22 березня

Унікаха - Прометей (час невідомий)

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