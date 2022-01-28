Вперше в історії: український клуб сенсаційно пробився до топ-16 баскетбольної Ліги чемпіонів

"Прометей" у третьому матчі обіграв ізраїльський "Хапоель".
Український баскетбольний клуб "Прометей" у третьому матчі плейін Ліги чемпіонів ФІБА на виїзді сенсаційно здолав місцевий "Хапоель" і вийшов до топ-16 престижного турніру.
Поєдинок в Єрусалимі завершився з рахунком 75:85 на користь команди зі Слобожанського. Таким чином, чемпіон України виявився сильнішим за ізраїльтян у серії до двох перемог (2:1) та вийшов до наступної стадії.
Далі "Прометей" чекає другий груповий етап Ліги чемпіонів, де він поміряється силами з іспанською "Унікахою", румунським "Клуж-Напокою" та бельгійським "Остенде". Дві найкращих команди з групи вийдуть до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.
Зазначимо, що український клуб зіграє на цій стадії Ліги чемпіонів вперше в історії.
Найкращі моменти матчу "Хапоель"- "Прометей"
Розклад матчів "Прометея" у другому раунді Ліги чемпіонів
1 лютого
19:00 Прометей - Клуж
8 лютого
19:00 Прометей - Унікаха
10 лютого
21:00 Остенде - Прометей
9 березня
19:00 Прометей - Остенде
16 березня
19:30 Клуж - Прометей
22 березня
Унікаха - Прометей (час невідомий)
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