Вперше в історії українського футболу створено єдиний телепул: де транслюватимуть матчі УПЛ

Українська Прем'єр-ліга (УПЛ) обрала компанію Setanta Sports офіційним транслятором турніру. За відповідне рішення проголосувала більшість клубів-учасників чемпіонату.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Контракт між УПЛ та Setanta Sports розраховано на три сезони - 2022/23, 2023/24 та 2024/25. Сума угоди становить 16,2 мільйона доларів.

Відтепер матчі Чемпіонату України з футболу транслюватимуться на 3-х майданчиках:

лінійні канали Setanta Sports (мінімум 4 матчі кожного туру в прямому ефірі + решта у записі)

ОТТ платформа Setanta Sports (всі матчі у прямому ефірі)

YouTube канал Setanta Sports (2 матчі у прямому ефірі + всі матчі у записі)

Транслятор пішов назустріч клубам Прем'єр-ліги і погодився викладати всі матчі УПЛ у вільний доступ на YouTube через 15 хвилин після фінального свистка. Своєю чергою, хайлайти поєдинків клуби отримуватимуть протягом шести годин після завершення матчів.

Зазначимо, що створення єдиного телевізійного пулу - історичне рішення для українського футболу. Ніколи раніше права на показ матчів усіх матчів УПЛ не належали одній компанії.

Сезон УПЛ-2022/23 стартує 23 серпня. У першому турі "Шахтар" зустрінеться з "Металістом 1925", а "Динамо" зіграє проти "Інгульця".

Читайте також:

Гутцайт розповів про поновлення спортивних змагань в Україні та боротьбу з РФ на санкційному фронті

Великий удар по українському футболу: які клуби пропустять наступний сезон через війну з Росією

Незадовго до єврокубкового дебюту: "Дніпро-1" оголосив про призначення нового головного тренера