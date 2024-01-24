Вперше від 1978 року: Ястремська повторила фантастичний рекорд на Australian Open

Українська тенісистка Даяна Ястремська повторила неймовірне досягнення, вийшовши до півфіналу Australian Open-2024.

У чвертьфіналі Відкритого чемпіонату Австралії 23-річна уродженка Одеси перемогла 19-річну чешку Лінду Носкову, завдяки чому вписала своє ім'я до історії світового тенісу.

Ястремська стала лише другою тенісисткою у Відкриту еру, яка, стартувавши з кваліфікації, дійшла до півфіналу Australian Open. Першою це зробила австралійка Крістін Матісон ще 1978 року.

Також Даяна – п'ята тенісистка в історії, яка у статусі кваліфаєрки дісталася півфіналу турніру серії Grand Slam. Раніше це вдавалося наступним спортсменкам:

1. Крістін Матісон (Австралія) – Australian Open (1978)

2. Александра Стівенсон (США) – Wimbledon (1999)

3. Надія Подороська (Аргентина) – Roland Garros (2020)

4. Емма Радукану (Велика Британія) – US Open (2021)

5 - Dayana Yastremska is the fifth qualifier in the Open Era to reach a Grand Slam Women’s Singles semi-final. Unbelievable.#AusOpen | @AustralianOpen @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/yhibFktRDm — OptaAce (@OptaAce) January 24, 2024

Крім того, Ястремська стала лише четвертою тенісисткою, яка дійшла до півфіналу австралійського мейджора, обігравши в основній сітці винятково суперниць із топ-50 рейтингу WTA. До неї це робили Габріела Сабатіні (1994), Мартіна Хінгіс (1997) та Домініка Цибулкова (2014).

4 - Dayana Yastremska is the 4th female player in the last 40 years to reach SFs at the AO after having defeated only top-50 opponents en route after Gabriela Sabatini in 1994, Martina Hingis in 1997 and Dominika Cibulkova in 2014. Response.#AusOpen | @WTA @WTA_insider pic.twitter.com/z5c8hsUDtg — OptaAce (@OptaAce) January 24, 2024

Ястремська виходом до півфіналу Australian Open-2024 повторила національний рекорд України на турнірах серії Grand Slam. Вона стала другою українкою після Еліни Світоліної, яка зіграє в 1/2 фіналу Великого шолома. До фіналу на мейджорах ще ніхто з українок ніколи не доходив.

За вихід до фіналу Australian Open-2024 Ястремська побореться з переможницею матчу між "нейтральною" росіянкою Анною Калінською та Чжен Ціньвень з Китаю.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Марта Костюк не змогла вийти до півфіналу одиночного розряду Australian Open-2024, у напруженій боротьбі програвши четвертій ракетці світу та чинній чемпіонці US Open американці Корі Гауфф.

Крім того, українка Людмила Кіченок в дуеті з латвійкою Оленою Остапенко вийшла до півфіналу парного розряду Australian Open-2024. За путівку до фіналу вони позмагаються проти дуету Габріела Дабровскі (Канада) / Ерін Раутліфф (Австралія).

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